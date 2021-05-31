Собака научилась останавливать приступы эпилепсии другого пса: трогательное видео

Рокси всегда придет на помощь вторую Лейкер. Фото: 100zaitsev.ru

В США леопардовая собака Катахулы по кличке Рокси ухаживает за своим лучшим другом золотистого ретривера Лейкер, у которого возникли проблемы со здоровьем.

Об этом сообщило издание Meduza.

У Лейкера случаются приступы. В шесть месяцев ему диагностировали эпилепсию и выписали лекарства. Лечение помогает контролировать приступы эпилепсии. Однако иногда пес начинает бегать и плакать от непонимания того, что с ним происходит - это называется психомоторный эпилептический припадок.

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Пес постоянно находится под присмотром своей подруги Рокси, которая заботится о нем. И, если у ретривера случается припадок, Рокси подбегает к нему, напрыгивает и придавливает к полу. Приступ сразу же заканчивается.

Хозяева любимцев засняли это на видео. По словам владельцев, Рокси никто не учил останавливать нападения - она умная и действует, основываясь на интуиции.

Кокер-спаниель в винокурни в Шотландии получил работу на заводе по изготовлению виски. На работе 1-летний Рокко обнюхивает качество бочек, чтобы убедиться, что они в идеальном состоянии для хранения виски, пока то созревает.