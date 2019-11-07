Шнуров высмеял Путина в нецензурными стихе

Высмеял слова Путина о новом вооружении. Фото: Teleprogramma.pro

Лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стихотворение в ответ на слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия имеет уникальное современное вооружение, но при этом не собирается угрожать другим странам.

Музыкант опубликовал стихотворение в Instagram.

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Он сказал. Так в небесах

Грозы засверкали.

Мир качнулся на весах

Под богиней Кали.

На себя рванул бразды

Власти не убудет.

Может всем раздать п***ы,

Но пока не будет.

Некоторые зарубежные эксперты скептически относятся к тому, что у России есть деньги и техническое обеспечение для строительства крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник". И называют все разговоры Путина о ракетах, способны преодолеть ПРО Америки, частью кампании по восстановлению статуса России, как крупного международного игрока