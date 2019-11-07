Шнуров высмеял Путина в нецензурными стихе

Лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стихотворение в ответ на слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия имеет уникальное современное вооружение, но при этом не собирается угрожать другим странам.
Музыкант опубликовал стихотворение в Instagram.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путин еще раз показал, как хочет мира
Он сказал. Так в небесах
Грозы засверкали.
Мир качнулся на весах
Под богиней Кали.
На себя рванул бразды
Власти не убудет.
Может всем раздать п***ы,
Но пока не будет.
Некоторые зарубежные эксперты скептически относятся к тому, что у России есть деньги и техническое обеспечение для строительства крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник". И называют все разговоры Путина о ракетах, способны преодолеть ПРО Америки, частью кампании по восстановлению статуса России, как крупного международного игрока
Комментарии