Смортсмен-любитель побил мировой рекорд в беге

Человек участвовал в забеге с буйволами. Фото: StarOgraphy

Индиец Шриниваса Говда во время традиционного забега с буйволами по рисовом полю побил мировой рекорд ямайского бегуна Усэйна Болта на дистанции 100 м.

В Twitter опубликовали видео, на котором 28-летний строитель бежит в сопровождении буйволов по грязи, стараясь как можно быстрее преодолеть 142 м, сообщает TelegraphIndia.

Ему удалось достичь цели 13,62 c. 100 метров он пробежал за 9,55 секунд. Это на три сотых меньше, чем мировой рекорд Болта, установленный в 2009 году - 9,58 с.

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В Министерстве спорта страны уже вызвали Говду на проверку, чтобы изучить его физические возможности.

Украинские легкоатлетки Ярослава Магучих и Марина Бех-Романчук успешно выступили на соревнованиях серии World Indoor Tour в Глазго (Шотландия).