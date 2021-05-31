СМИ узнали, как принц Гарри и Меган Маркл могут назвать второго ребенка

Принц Гарри и Меган Маркл могут назвать своего второго ребенка в честь покойной матери Гарри Дианы. Фото: Reuters

Принц Гарри и его жена Меган Маркл, которые скоро станут родителями во второй раз, могут назвать девочку в честь покойной матери Гарри Дианы, принцессы Уэльской.

Ребенок появится на свет в ближайшие недели, пишет издание The Telegraph.

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Букмекеры уверены, что "Диана остается явным фаворитом, поэтому Гарри и Меган могут выбрать для своего второго ребенка именно это имя".

Также Маркл во время интервью с Опрой Уинфри описала свою беременность как "чувство радости, которое мы разделяем с миллионами других семей по всему миру".

Принц Гарри признался, что одним из первых слов, которые научился говорить его первенец Арчи, было "бабушка" или "бабушка Диана".

Принц Гарри и Меган Маркл должны отказаться от своих титулов. Об этом говорят в окружении королевы Елизаветы II. Их обвиняют в "позорном" нападении на семью и клевете в отношении расизма.