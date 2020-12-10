СМИ узнали имя российского шпиона в Дании

Прокуратура Дании, накануне сообщала о выдвижении обвинений в шпионаже гражданину РФ, отказалась уточнять фамилию. Фото: pixabay

Ученый-химик Алексей Никифоров может быть обвиненным в шпионаже в Дании гражданином России, о котором накануне сообщала прокуратура страны.

Знакомый ученого Юрий Тюрин также подтвердил эту информацию, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на члена Общественной палаты РФ Марию Бутину.

"Да, Никифорова обвиняют в шпионаже. Ко мне поступило обращение в Общественную палату, я попросила своих помощников разобраться, в чем суть дела, посмотрела материалы, мы изучаем дело", - сказала Бутина.

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Прокуратура Дании, накануне сообщившая о выдвижении обвинений в шпионаже гражданину РФ, отказалась уточнять фамилию. Только подтвердила, что этот человек "находится под стражей с июля 2020 года".

Предполагают, что обвиняемый передавал российской разведке информацию, в частности о технологии, связанной с энергетикой. Обвинение ему предъявлено согласно Уголовному кодексу. В случае признания фигуранта виновным наказание может быть до 6 лет лишения свободы. Вероятно, дело будет рассматриваться в закрытом режиме.

Никифорову 35 лет, он специалист по химии редких и рассеянных элементов, работал в одном из датских университетов, жил в Копенгагене и Ольборге, где, по данным датских СМИ, и будет проходить процесс.

Россия считает арест россиянина в Дании, а также предъявленные ему обвинения в шпионаже ошибкой. Об этом сообщили в российском посольстве в королевстве Дания.