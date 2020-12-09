В посольстве РФ прокомментировали задержание в Дании российского шпиона

Россия считает арест россиянина в Дании ошибкой. Фото: pixabay.com

Россия считает арест россиянина в Дании, а также предъявленные ему обвинения в шпионаже ошибкой.

Об этом сообщили в российском посольстве в королевстве Дания.

"В связи с выдвижением обвинений в отношении российского гражданина, посольство России считает арест нашего соотечественника и предъявленные ему обвинения ошибкой. Рассчитываем на беспристрастный подход датского правосудия к рассмотрению указанного дела. Надеемся на оправдательный вердикт суда и освобождение нашего соотечественника", - сказано в заявлении.

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Прокуратура Дании предъявила обвинение в шпионаже гражданину РФ, постоянно проживающему в королевстве. Подсудимый находится под стражей с начала июля 2020 года и подозревается в передаче датских энергетических технологий российской разведке.