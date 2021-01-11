СМИ узнали, будет Трамп баллотироваться в президенты в 2024 году

Глава Белого дома Дональд Трамп отказался от идеи баллотироваться в президенты США в 2024 году.

По данным издания Politico, окружение республиканца считает, что он не станет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году. Такого мнения придерживаются более 50 республиканцев из числа соратников действующего президента.

По мнению источников, Трамп может шутить на эту тему, заявляя о планах пойти на выборы, но на самом деле делать этого не станет.

"Он не собирается выдвигаться. Он будет валять дурака и говорить, что будет выдвигаться. Он будет шутить. Не думаю, что он когда-нибудь скажет: "Я не буду выдвигаться". Но он просто не станет этого делать", - сказал один из собеседников издание.

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Отмечается, что на решение Дональда Трампа повлиял тот факт, что в случае выдвижения, ему придется обнародовать ряд финансовых документов, которые сделают его уязвимым с точки зрения расследований и исков к нему. Несколько республиканцев заявили, что если Трамп передумает и все-таки решит баллотироваться, то они будут отговаривать его от этого.

3 ноября 2020 в США прошли выборы президента. На этот раз в гонке победил представитель Демократической партии Джо Байден. Большинство американцев отдали свои голоса за демократа, также его кандидатуру поддержала и коллегия выборщиков. Трамп, в свою очередь, так и не смог признать свое поражение и согласиться с решением страны.