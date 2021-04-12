СМИ раскрыли цель визита госсекретаря США в Брюссель

Госсекретарь США Энтони Блинкен возвращается в столицу Бельгии менее чем через месяц после своего первого визита, чтобы обсудить вопросы, связанные с Украиной, Россией, Ираном и Афганистаном.

Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным издания, "официальный представитель США" уточнил, что госсекретарь намерен обсудить в Брюсселе, в том числе, "действия России, направленные на Украину".

Как известно, официальное заявление о поездке главы Госдепа в Брюссель пока не обнародовано.

США предупредили о "последствиях", если Россия "будет действовать необдуманно или агрессивно" в отношении Украины на фоне беспокойства накоплением московских войск у границ Украины.