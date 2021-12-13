Смертоносные торнадо в США: показали новые фото разрушений

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Число жертв разрушительных торнадо, пронесшихся по территории нескольких штатов США, в Кентукки, вероятно, превысит сотню. Они стали самыми разрушительными в истории штата.

Надежды на то, что под завалами найдут живых людей, почти не осталось, сказал губернатор штата Кентукки Энди Бешир, пишет BBC.

"Количество жертв мощных торнадо, уничтоживших города в Кентукки, вероятно, превысит 100. Ничего из находившегося на линии прохождения торнадо не устояло", - утверждает губернатор.

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Спасатели и более 300 членов Нацгвардии продолжают поиски пропавших.

Кроме Кентукки, о 14 жертвах торнадо на своей территории сообщили также пять других штатов.

Торнадо пролетели над юго-западом Кентукки поздно вечером в пятницу, 10 декабря. Сообщалось о более чем 50 погибших. По данным Центра прогнозирования штормов NOAA, по меньшей мере 24 торнадо было зарегистрировано в пяти штатах – Арканзасе, Иллинойсе, Кентукки, Миссури и Теннесси, при этом о смертельных исходах также сообщили официальные лица в Арканзасе и Иллинойсе.