Смертную казнь в США вернули на федеральном уровне

В США вернули смертную казнь на федеральном уровне. Фото: 112

В США впервые за 20 лет было принято решение о смертной казни для 5-ти арестованных.

Они обвиняются в убийствах, насилии над детьми и пожилыми людьми, сообщает The Independent.

Генеральный прокурор США Уилл Барр приказал в. о. директору Федерального бюро тюрем назначить преступникам наказание.

Приговоры состоятся в штате Индиана в пенитенциарном учреждении США Терре-Хот.

"Министерство юстиции поддерживает верховенство закона - и мы обязаны перед жертвами и их семьями выполнить приговор, вынесенный нашей системой правосудия", - отметил Барр.

Среди арестованных есть член группы "преимущества белых". В 1999 году он убил семью из трех человек и выбросил их.

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Еще одни преступник убил 63-летнюю бабушку и заставил ее внучку сидеть рядом с трупом в течение всей дороги, а затем убил и ребенка.

Обычно, смертная казнь в США происходила на уровне штатов, однако в этом случае она будет иметь федеральный характер. Большинство штатов отказались от этой практики, однако в 29-ти штатах все же традиция сохраняется (например, в Калифорнии, Техасе, Аризоне, Флориде и Орегоне).