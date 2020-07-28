Смертность от коронавируса уменьшится до конца 2020 года - Гейтс

Коронавирус может стать сезонным, как грипп. Фото: REUTERS

До конца 2020 года человечество может изобрести "терапевтические лекарства", которые резко снизят смертность от коронавирусной болезни.

Терапевтические средства противодействия коронавируса (то есть такие, которые смягчают симптомы Covid-19) гораздо быстрее в разработке за защитные (например вакцину), сказал американский миллиардер и филантроп Билл Гейтс в интервью CNBC.

Одним из ключевых терапевтических препаратов в лечении коронавируса Гейтс назвал "Ремдесивир" - препарат, который Всемирная организация здравоохранения включила в рекомендательный протокол препаратов, которые могут быть эффективными при лечении коронавирусной болезни.

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Гейтс отметил, что терапевтические средства не помогут вернуть человечество к нормальным временам. Для этого нужно найти действенные способы прекращения передачи вируса, и вакцина может стать одним из них.

"Ремдесивир" был разработан еще во время вспышки вируса Эбола, однако тогда препарат не был эффективным. Ранее в отдельных случаях врачи сообщали об улучшении здоровья пациентов с Covid-19 после принятия "Ремдесивира". В то же время подтвержденной эффективности препарата пока нет.