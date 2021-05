Слепой альпинист покорил вершину Эвереста

Первым слепым альпинистом из Азии и третьим в мире, который покорил вершину Эвереста, стал 46-летний Чжан Хун из Китая.

Об этом сообщило издание Reuters.

Чжан Хун потерял зрение в 21 год из-за глаукомы. На покорение Эвереста его вдохновил Эрик Вайхенмайер, ставший в 2001 году первым слепым альпинистом, поднявшимся на Эверест.

Перед восхождением Чжан Хун тренировался под руководством своего друга, горного гида Цян Цзи. Китайский альпинист поднялся на гору 24 мая. Вместе с ним были трое гидов.

"Я все еще был напуган, потому что не видел, куда иду и не мог найти центр тяжести, поэтому иногда падал. Но я до сих пор думаю, что трудности и опасности - это часть восхождения, в этом и заключается смысл покорения вершины", - прокомментировал альпинист.

Он вернулся в базовый лагерь 27 мая со стороны Непала. Страна открыла гору для туристов в апреле.

По словам Чжан Хуна, он планирует подняться на самые высокие вершины семи частей света.

"Неважно, есть у вас инвалидность или нет, потеряли вы зрение, не имеете рук или ног - это все не имеет значения. Если у вас крепкий ум - сможете сделать все, даже если все вокруг говорят обратное", - отметил Чжан Хун.

