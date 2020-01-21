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вторник, 21 января 2020 11:39

Следить за Россией: НАТО получило уникальные беспилотники для наблюдения
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На вооружение Альянса Global Hawk поступят до 2022 года
Фото: GØRAN BOHLIN
На вооружение Альянса Global Hawk поступят до 2022 года
На вооружение Альянса Global Hawk поступят до 2022 года
На вооружение Альянса Global Hawk поступят до 2022 года
На вооружение Альянса Global Hawk поступят до 2022 года

Новые американские беспилотники Global Hawk, способные отслеживать, что происходит в глубине России, приняло на вооружение НАТО.

По словам генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга, они позволят получить преимущество перед Россией и Китаем, которые не обладают подобными технологиями. Единственной страной, которая их имеет, являются США, сообщает Verdens Gang.

"Они будут летать над территорией НАТО. Но смогут видеть, что происходит далеко в глубине расположенных по соседству с нами стран, и позволят гораздо лучше понимать, что происходит с другой стороны границы", - сказал генсек Альянса.

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И добавил, что такие беспилотники позволили бы НАТО иметь больше информации во время начала российской агрессии в Украине в 2014 году и аннексии Крыма.

НАТО закупило пять Global Hawk, которые поступят на вооружение Альянса в 2022 году. Беспилотники способны летать без заправки по 30 часов на высоте 18 км. Радары позволяют получать четкие изображения с земли в радиусе 200 км.

НАТО рассматривает свои возможности в ответ на размещение Россией в Европе новых ракет.

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Дата
21
января

Швейцарцам начали давать гражданство Ватикана

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