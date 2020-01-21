Следить за Россией: НАТО получило уникальные беспилотники для наблюдения

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Новые американские беспилотники Global Hawk, способные отслеживать, что происходит в глубине России, приняло на вооружение НАТО.

По словам генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга, они позволят получить преимущество перед Россией и Китаем, которые не обладают подобными технологиями. Единственной страной, которая их имеет, являются США, сообщает Verdens Gang.

"Они будут летать над территорией НАТО. Но смогут видеть, что происходит далеко в глубине расположенных по соседству с нами стран, и позволят гораздо лучше понимать, что происходит с другой стороны границы", - сказал генсек Альянса.

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И добавил, что такие беспилотники позволили бы НАТО иметь больше информации во время начала российской агрессии в Украине в 2014 году и аннексии Крыма.

НАТО закупило пять Global Hawk, которые поступят на вооружение Альянса в 2022 году. Беспилотники способны летать без заправки по 30 часов на высоте 18 км. Радары позволяют получать четкие изображения с земли в радиусе 200 км.

НАТО рассматривает свои возможности в ответ на размещение Россией в Европе новых ракет.