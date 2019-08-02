НАТО готовит ответ на размещение Россией новых ракет в Европе

Йенс Столтенберг рассказал о будущей стратегии НАТО. Фото: Reuters

НАТО рассматривает свои возможности в ответ на размещение Россией в Европе новых ракет.

"Сегодня ракетный договор прекращает свое существование, поскольку Россия разместила ракетную систему SSC-8", - заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

"Новые российские ракеты имеют ядерный потенциал, мобильные, и их трудно обнаружить. Они могут достичь европейских городов за несколько минут, ограничивают возможность заблаговременного предупреждения и уменьшают порог для применения ядерных вооружений в вооруженном конфликте", - заявил он.

"Все члены НАТО соглашаются, что эти ракетные системы нарушают Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, и Россия продолжает разрабатывать и устанавливать эти системы, несмотря на многолетние усилия США и союзников", - добавил Столтенберг.

Вследствии нежелания России вернуться к соблюдению положений ракетного договора Соединенные Штаты приняли решение выйти из договора, который сегодня вступает в силу.

"Это решение поддержано всеми членами НАТО, поскольку ни одно международное соглашение не будет эффективным, если оно придерживается только одной стороной", - подчеркнул Столтенберг.

В Европе нет новых американских ракет, но Россия разместила новые ракеты в Европе. Генеральный секретарь заявил, что НАТО отреагирует взвешенным и ответственным образом на существенные риски, которые создает российская ракетная система SSC-8. Альянс не будет прибегать к поспешным шагам, несмотря на согласованный пакет мер в ответ на действия России.

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"Мы будем рассматривать наши опции осторожно. Мы решили работать над такими вопросам как обучение, разведка, наблюдение и сбор данных, развитие воздушной и ракетной обороны, а также над потенциалом обычных вооружений. Мы также обеспечим, чтобы наша стратегия ядерного сдерживания оставалась безопасной, защищенной и эффективной. Некоторые из этих мер могут быть воплощены быстро, а для других потребуется время", - сказал он.

Все действия НАТО будут сбалансированными, скоординированными и оборонительными.

2 августа США официально выйдут из договора о запрете ракет средней и малой дальности. 1987 его подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган. Запрещает производить, испытывать, развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км.