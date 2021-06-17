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четверг, 17 июня 2021 04:25

Сквоттеры забросали полицейских камнями

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Сквоттеры забросали полицейских камнями
В Берлине сквоттеры напали на полицейских. Фото: Reuters

В Берлине в столкновениях между правоохранителями и жителями сквота пострадали 60 полицейских, когда они пытались осуществить пожарную проверку здания.

Полицейские прибыли по адресу Ригерштрассе, 94 перед запланированной пожарной инспекцией городских коммунальных служб. Когда же они попытались окружить здание, в их сторону "с улицы и с крыши полетели камни". Впоследствии нападавшие, которых было около 300, начали поджигать мусор на улице, сообщает ВВС.

От камней ранения получили 60 полицейских, но травмы были не серьезными, и правоохранители продолжили работу: одного из нападавших арестовали. Полиция также оградила район вокруг сквота, чтобы предотвратить беспорядки в последующие дни.

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Сквоты в Берлине возникли после падения Берлинской стены. Тогда молодежь, в частности анархисты, начали занимать заброшенные здания в восточной части немецкой столицы.

Однако районы стали модными, а цены на недвижимость в следующие два десятилетия резко выросли, поэтому владельцы начали разгонять сквоттеров.

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