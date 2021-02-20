Школьницы шантажировали педофила: что требовали

В американском штате Пенсильвания школьницы шантажом отобрали автомобиль у педофила. Фото: tsn.ua

В американском штате Пенсильвания школьницы шантажом отобрали автомобиль у 22-летнего Кайла Кастера из округа Виндбор.

Он познакомился с 14-летней девочкой и ее 13-летней подругой на автостоянке детского сада. После этого через соцсеть он начал слать старшей из них фото своего члена и видео сексуального характера, а также просил прислать ее обнаженные фотографии. Однако девочки не стали сообщать о педофиле взрослым, вместо этого они собрали на него компромат и начали его шантажировать. Об этом пишет The Morning Call.

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Кастеру ничего не осталось, как отдавать свой минивэн, когда подростки в очередной раз захотят прокатиться по городу. Впоследствии пожаловался на них в полицию. На вопрос копов, зачем он поддается детям, тот ответил, что у них "есть кое-что на него".

В результате Кастера задержали, но пока выпустили под залог. Слушанье по его делу назначено на 10 марта.

Во Франции приговорили к 15 годам тюрьмы хирурга-педофила, который десятилетиями насиловал детей, преимущественно своих пациентов. Суд над 70-летним экс-хирургом состоялся в городе Сент.