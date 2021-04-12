Школьницы подожгли дом, потому что им стало скучно на карантине

4 девушки подожгли дом. Фото: panoramapro

В штате Пенсильвания, США, четверо девочек-подростков в возрасте от 12 до 14 лет подожгли дом, потому что им было скучно на карантине.

Школьницы попались, когда разместили видео пожара в соцсети, пишет New York Post.

На кадрах в ролике видно, как девушки зажигают огонь. Они поставили на диван коробку и бросали туда горящие бумажки. Они также использовали аэрозольные баллончики.

По словам начальника полиции Джона Блейка, школьницы устроили пожар из-за того, что не знали чем заняться во время локдауна.

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В результате инцидента полицейский и пожарный получили легкие травмы.

Представители правоохранительных органов сообщили, что хулиганок отпустили домой. Им предъявили обвинение по 3 статьям - поджог, приведшей к серьезным последствиям, незаконное проникновение в частную собственность и действия, угрожающие жизни людей.

Во время пожара в квартире в 5-этажном доме на ул. Добровольческих батальонов в Запорожье погибли 3 человека: 84-летняя женщина и мужчины 51 и 48 лет.