Сколько зарабатывают самые богатые стримеры мира

Стример Феликс Ленгьел заработал почти 2 миллиона долларов в год. Фото: Reuters

Финансовая компания с Соединенных Штатов Америки SavingSpot опубликовала данные о заработке популярных стримеров с платформы Twitch.

Так, одним из самых богатых стримеров в мире канадец Феликс Ленгьел. В интернете он известен под ником xQc. Об этом сообщил Dexerto.

В 2020 году он заработал почти 2 миллиона долларов. При этом, основную часть заработка Ленгьел получает за счет платных подписчиков - за ним следят более 55 000 человек.

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Дрэге место занял американец Ник Колчефф с ником NICKMERCS. В течение последнего года его прибыль составила около 1,7 миллиона долларов.

Третьим в рейтинге стал испанец Ибай Льянос, который ведет эфиры под ником Ibai. За год стримера удалось заработать 1,3 миллиона долларов.

Самые высокие зарплаты работодатели готовы платить специалистам в сфере IT. По состоянию на конец октября Украинская предлагали более 52,1 тыс. Рабочих мест. Более 293 тыс. Человек искали работу. Средняя зарплата в октябре составила 12 тыс. грн.