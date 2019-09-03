Сколько россиян готовы выступить против власти

В России 20% граждан готовы выйти на протест. Фото: snob.ru

20% россиян готовы выйти на протест с политическими требованиями.

Еще 30% граждан считают, что в их стране вполне возможны подобные протестные выступления. Об этом свидетельствуют данные опроса российского "Левада-Центра".

Две трети опрошенных заявили, что слышали об акциях за свободные выборы в Московскую городскую думу. 45% опрошенных к этим акциям оказались равнодушными. 58% не верят, что протесты - результат вмешательства Запада. Еще 45% считают, что чиновники испугались конкуренции с независимыми политиками. Треть (30%) убеждены, что виноваты оппозиционеры, не сумевшие собрать подписи.

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Большинство считают, что протесты в Москве начались из-за недовольства положением дел в стране (41%) и политикой властей (34%).

Кроме того, 41% опрошенных заявили, что силовики во время задержания участников протеста необоснованно применяли силу, а 32% назвали их действия адекватными.

Протесты с требованием допустить к выборам в Московскую городскую думу независимых кандидатов продолжаются в столице России более месяца. Во время акции 27 июля и 3 августа были задержаны несколько тысяч человек, полиция применяла силу и спецсредства.