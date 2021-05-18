Сколько Байден с женой заработали за прошлый год

Камала Харрис с мужем Дагом Эмхоффом заработали в прошлом году втрое больше Байденов. Фото: facebook.com/joebiden

В 2020 году президент США Джо Байден вместе с первой леди Джилл Байден заработали $607 тыс., из которых более $186,5 тыс. уплатили в качестве налогов.

Более $30 тыс. пожертвовали благотворительным организациям, сообщили на сайте Белого дома. В частности в Фонд имени сына Байдена Бо, который умер от онкологии в 2015 году.

"Президент и первая леди подали налоговую декларацию совместно и сообщили о скорректированном федеральном валовом доходе, который облагается налогами", - говорится в сообщении.

Кроме того, семья Байденов потратила $28 тыс. подоходного налога в штате Делавэр, где они жили до переезда в Белый дом. Первая леди также обнародовала декларацию о прибыли в штате Вирджиния и сообщила об уплате налога в размере $443.

Вице-президент США Камала Харрис с супругом Дагом Эмхоффом заработали в прошлом году более $1,6 млн, то есть почти втрое больше Байденов. На благотворительность семья выделила $27 тыс. Супруги заплатили почти $622 тыс. федерального подоходного налога по эффективной ставке в размере 36,7%, а также $125 тыс. подоходного налога в Калифорнии. Эмхофф уплатил $57 тыс. подоходного налога в округе Колумбия.

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Инаугурация 46-го президента США Джо Байдена состоялась 20 января 2021-го за жестких противоэпидемических и мер безопасности в Вашингтоне. Демократ Байден-старейший президент в истории США. На момент вступления в должность ему исполнилось 78 лет. За него проголосовали более 81 млн американцев, а за его соперника, экспрезидента Дональда Трампа - примерно на 7 млн меньше.