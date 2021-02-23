Скандальной порнозвезде отказали в судебном иске к Трампу

Суд отклонил иск Клиффорд. Фото: Reuters

Верховный суд США отказался рассматривать иск порноактрисы Стеффани Клиффорд, более известной под псевдонимом Сторми Дэниелс, к 45-му президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу.

Подробностями поделилось CNN.

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Клиффорд получила славу после того, как ее уличили в получении $130 тыс. за молчание о сексе с Трампом. Женщина подала на него в суд за клевету.

По словам порноактрисы, ей угрожали из-за раскрытия информации об отношениях с 45-м президентом США. Но Трамп сообщил, что женщина врет.

Суд не стал объяснять причину отклонения иска Клиффорд.

Порнозвезда, которая утверждает, что занималась сексом с Дональдом Трампом, говорит, что это были худшие 90 сек. ее жизни, потому что заставили ее ненавидеть себя.