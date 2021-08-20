Ситуация авральная. На эвакуацию из Кабула ждут 6 тысяч человек

Эвакуация людей из Кабула продолжается. Фото: Reuters

В аэропорту Кабула эвакуации ждут шесть тысяч человек.

Среди них граждане США, афганцы, которых может преследовать новая власть, претенденты на получение специальной иммиграционной визы, граждане третьих стран, сообщил журналистам пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс, пишет Укринформ.

Около 20 рейсов должны были вылететь из Кабула в четверг вечером. Прайс охарактеризовал операцию по эвакуации как авральную.

Сообщение о том, что люди не могут добраться до аэропорта, американцы воспринимают "очень серьезно" и прилагают все усилия для обеспечения проезда.

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"Ни одна страна не имеет больших возможностей в Афганистане, чем Соединенные Штаты", - сказал Прайс, отвечая на вопрос о неспособности США провести надлежащую операцию по эвакуации американцев.

В международном аэропорту Кабула, Афганистан, продолжается эвакуация иностранцев и некоторых афганцев из-за захвата власти в стране исламистским движением "Талибан". В аэропорту погибли 12 человек. Люди погибли в давке или от огнестрельных ран. Боевики якобы требуют покинуть аэропорт тех афганцев, которые не имеют правильных документов.