В аэропорту Кабула снова прогремели выстрелы и взрывы

В аэропорту Кабула, Афганистан, снова прогремела стрельба и взрывы. Также боевики "Талибана" использовали слезоточивый газ.
Столицу охватил полный хаос, пишет издание DPA.
Эвакуированные из Афганистана люди рассказали, что возле аэропорта слышали выстрелы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Талибы стреляют в тех, кто хочет бежать из Афганистана
Один из пассажиров эвакуационного рейса Махмуд Саджади сообщил, что видел тела погибших. "Кабул охватили бессилие, отчаяние и хаос", - добавил он.
Добраться до аэропорта было рискованно. Без паспорта невозможно было проехать в аэропорт, рассказал Саджади.
Некоторых людей талибы били прямо у входа в аэропорт и не пропускали на дорогах.
В международном аэропорту Кабула, Афганистан, продолжается эвакуация иностранцев и некоторых афганцев из-за захвата власти в стране исламистским движением "Талибан". В аэропорту погибли 12 человек. Люди погибли в давке или от огнестрельных ран. Боевики якобы требуют покинуть аэропорт тех афганцев, которые не имеют правильных документов.
Комментарии