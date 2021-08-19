В аэропорту Кабула снова прогремели выстрелы и взрывы

В аэропорту Кабула снова стреляли. Фото: Reuters

В аэропорту Кабула, Афганистан, снова прогремела стрельба и взрывы. Также боевики "Талибана" использовали слезоточивый газ.

Столицу охватил полный хаос, пишет издание DPA.

Эвакуированные из Афганистана люди рассказали, что возле аэропорта слышали выстрелы.

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Один из пассажиров эвакуационного рейса Махмуд Саджади сообщил, что видел тела погибших. "Кабул охватили бессилие, отчаяние и хаос", - добавил он.

Добраться до аэропорта было рискованно. Без паспорта невозможно было проехать в аэропорт, рассказал Саджади.

Некоторых людей талибы били прямо у входа в аэропорт и не пропускали на дорогах.

В международном аэропорту Кабула, Афганистан, продолжается эвакуация иностранцев и некоторых афганцев из-за захвата власти в стране исламистским движением "Талибан". В аэропорту погибли 12 человек. Люди погибли в давке или от огнестрельных ран. Боевики якобы требуют покинуть аэропорт тех афганцев, которые не имеют правильных документов.