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четверг, 04 октября 2018 06:06

Сила стихии - молния попала в самое высокое здание США
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Сняли момент, когда молния ударила в антенну Всемирного торгового центра в Нью-Йорке
Фото: dailymail.co.uk
Сняли момент, когда молния ударила в антенну Всемирного торгового центра в Нью-Йорке
Сняли момент, когда молния ударила в антенну Всемирного торгового центра в Нью-Йорке
Сняли момент, когда молния ударила в антенну Всемирного торгового центра в Нью-Йорке
Сняли момент, когда молния ударила в антенну Всемирного торгового центра в Нью-Йорке

В сеть выложили фото, которые сняли в момент, когда молния ударила в антенну Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, США, во вторник 2 октября 2018.

Молния попала прямо в антенну здания, высота которого составляет 540 метров, пишет Daily Mail.

Снимки удалось сделать фотографу из города Хобокен, штат Нью-Джерси. От небоскреба город отделяет река Гудзон.

Всемирный торговый центр 1 сначала называли башней свободы. В 2009 году название небоскреба изменили. Построен он на месте башен-близнецов, разрушенных в результате нападений 11 сентября 2001 года.

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Фотограф Александр Сивенко снял мощную грозу над морем у берегов Одессы. Снимки были сделаны с противоположной стороны Одесского залива, в районе села Фонтанка. На них видно цепочку огней на линии горизонта - это на рейде стоят морские суда. Над кораблями через огромное облако бьют молнии, освещая небо и море оранжевым цветом.

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