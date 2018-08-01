Показали фантастические фото грозы в Одессе

Фотограф Александр Сивенко снял мощную грозу над морем у берегов Одессы.

Снимки были сделаны с противоположной стороны Одесского залива, в районе села Фонтанка.

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На них видно цепочку огней на линии горизонта - это на рейде стоят морские суда. Над кораблями через огромное облако бьют молнии, освещая небо и море оранжевым цветом.

Фото: Александр Сивенко

В сети появились впечатляющие фото и видео шторма, надвигающегося на Тернополь. По словам очевидцев, небо мгновенно затянуло черными тучами, гремел гром и сверкали молнии. Пользователи сети стали активно делиться апокалиптическими снимками.