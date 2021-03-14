"Северный поток-2" не нужен Евросоюзу - вице-президент Еврокомиссии

Франц Тиммерманс заявил, что газопровод не нужен. Фото: Reuters

Европе не нужен газопровод "Северный поток-2".

Вице-президент Европейской комиссии Франц Тиммерманс заявил, об этом в интервью немецкому изданию Tagesspiegel.

"Нам не нужен "Северный поток-2". Комиссия всегда говорила, что, с нашей точки зрения, проект не нужен для энергоснабжения ЕС. Но "Северный поток-2" существует. Комиссия ЕС должна обеспечить использование "Северного потока-2" соответственно с правилами ЕС. России это не нравится. Но это правила ЕС", - сказал Тиммерманс.

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"Северный поток-2" строят из России в Германию, в обход Украины. РФ заканчивала cооружение газопровода, но США наложили санкции.

Соединенные Штаты Америки введут ограничения в отношении компаний, занятых в работах над "Северным Потоком-2", если их действия будут подпадать под санкции США. Об этом во время брифинга в Вашингтоне заявил официальный представитель Госдепартамента США Вс Прайс.