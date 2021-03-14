"Северный поток-2" не нужен Евросоюзу - вице-президент Еврокомиссии

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
4 Просмотров: 1845
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
Просмотров: 1017
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Просмотров: 513
Зеленский сделал информационный удар по нескольким персонам
Зеленский сделал информационный удар по нескольким персонам
Просмотров: 2799
Зеленский должен выйти из зоны комфорта. Иначе завершит, как Ющенко
Зеленский должен выйти из зоны комфорта. Иначе завершит, как Ющенко
Просмотров: 1386
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
1 Просмотров: 18288
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Просмотров: 270
Английский язык не спасет от российской пропаганды
Английский язык не спасет от российской пропаганды
Просмотров: 351
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 2502
Министр здравоохранения постоянно врет. Можем потерять индивидуальный безвиз
Министр здравоохранения постоянно врет. Можем потерять индивидуальный безвиз
Просмотров: 1107
Фото
Все фото
10
6
5
20
5
Саморазвитие важнее чем конкуренция - украинка рассказала, как работают в Нидерландах
Саморазвитие важнее чем конкуренция - украинка рассказала, как работают в Нидерландах
&quot;Бизнес для своих&quot; - украинка объяснила, как работает рынок недвижимости в Польше
"Бизнес для своих" - украинка объяснила, как работает рынок недвижимости в Польше
&quot;Такой роскоши не видела нигде&quot; - украинка о переезде в Катар
"Такой роскоши не видела нигде" - украинка о переезде в Катар
Одно из самых сильных землетрясений в истории Земли забрало почти 18,5 тыс. жизней
Одно из самых сильных землетрясений в истории Земли забрало почти 18,5 тыс. жизней
&quot;После университета надо отработать в опасном районе&quot; - Украинка о зарплатах в Турции
"После университета надо отработать в опасном районе" - Украинка о зарплатах в Турции
Видео
Все видео
Авария украинского судна в Черном море: появилось видео трагедии
Авария украинского судна в Черном море: появилось видео трагедии
Принц Уильям прокомментировал обвинения Меган Маркл в расизме
Принц Уильям прокомментировал обвинения Меган Маркл в расизме
На курорте лыжников преследовал дикий хищник
На курорте лыжников преследовал дикий хищник
"Научим плясать под дудочку" - Беларусь на Евровидении представит группа сторонников Лукашенко
"Научим плясать под дудочку" - Беларусь на Евровидении представит группа сторонников Лукашенко
Красиво жить не запретишь. Показали настоящее состояние Лукашенко
Красиво жить не запретишь. Показали настоящее состояние Лукашенко
Интервью
1/5
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Просмотров: 666
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 2502
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Просмотров: 171
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 369
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Просмотров: 387
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
12 марта 2021
Просмотров: 594
Клопоти навколо собачого лайна
Її рука була жовта й прозора. Дотики напружували, проте я навчився не здригатися. Баба Настя всю зиму гладила мені чуба і примовляла: – От ...
воскресенье, 14 марта 2021 15:04

"Северный поток-2" не нужен Евросоюзу - вице-президент Еврокомиссии

  Комментировать
&quot;Северный поток-2&quot; не нужен Евросоюзу - вице-президент Еврокомиссии
Франц Тиммерманс заявил, что газопровод не нужен. Фото: Reuters

Европе не нужен газопровод "Северный поток-2".

Вице-президент Европейской комиссии Франц Тиммерманс заявил, об этом в интервью немецкому изданию Tagesspiegel.

"Нам не нужен "Северный поток-2". Комиссия всегда говорила, что, с нашей точки зрения, проект не нужен для энергоснабжения ЕС. Но "Северный поток-2" существует. Комиссия ЕС должна обеспечить использование "Северного потока-2" соответственно с правилами ЕС. России это не нравится. Но это правила ЕС", - сказал Тиммерманс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что будет делать Украина, если запустят "Северный поток-2" - назвали несколько сценариев

"Северный поток-2" строят из России в Германию, в обход Украины. РФ заканчивала cооружение газопровода, но США наложили санкции.

Соединенные Штаты Америки введут ограничения в отношении компаний, занятых в работах над "Северным Потоком-2", если их действия будут подпадать под санкции США. Об этом во время брифинга в Вашингтоне заявил официальный представитель Госдепартамента США Вс Прайс.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Северный поток-2" не нужен Евросоюзу - вице-президент Еврокомиссии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
марта

"Я - офіційний ідіот" - солдату Швейку віповнюється 100 років

Вместе 24/7: месяц назад влюбленные скувалися цепью

Королевская чета выгнали из страны иудеев

Самое читаемое
Власть скрыла трагедию в Киеве
Власть скрыла трагедию в Киеве
15
 Просмотров: 12708
Горбачева в купальнике и голая жена футболиста. Чем привлекают звезды в сети
Горбачева в купальнике и голая жена футболиста. Чем привлекают звезды в сети
5
 Просмотров: 11880
Бил, унижал и изменял - самая популярная блогер Украины рассказала о темной стороне экс-мужа
Бил, унижал и изменял - самая популярная блогер Украины рассказала о темной стороне экс-мужа
5
 1 Просмотров: 10647
Шла за сыном: многодетную мать зарезали возле детского сада
Шла за сыном: многодетную мать зарезали возле детского сада
 Просмотров: 9324
Гибель 7-летней Марии Борисовой: известно, когда именно убили девочку
Гибель 7-летней Марии Борисовой: известно, когда именно убили девочку
 2 Просмотров: 8721
Мир
Украинские бизнес-ассоциации попросили Раду поддержать постепенное повышение акцизов на ТИЭНы
Украинские бизнес-ассоциации попросили Раду поддержать постепенное повышение акцизов на ТИЭНы Просмотров: 207
Упал самолет с военными: погибли четыре
Упал самолет с военными: погибли четыре Просмотров: 1035
Италия вакцинирует 80% жителей до конца сентября
Италия вакцинирует 80% жителей до конца сентября Просмотров: 162
Возле контрольно-пропускного пункта взорвался автомобиль: погибли семь полицейских
Возле контрольно-пропускного пункта взорвался автомобиль: погибли семь полицейских Просмотров: 855
Пандемия Covid-19: количество инфицированных превысило 120 млн
Пандемия Covid-19: количество инфицированных превысило 120 млн Просмотров: 117
Больше всего комментируют
8
"Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ" - Зеленский сделал заявление об олигархах
4
Зеленского будут выдвигать на второй срок
4
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
2
Гибель 7-летней Марии Борисовой: известно, когда именно убили девочку
1
"Приватбанк" стал для Зеленского политической ловушкой
Голосов: 675
Голосование Какое место займёт сборная Украины по футболу в отборе на Кубок мира-2022?
  • 1) первое
  • 2) второе
  • 3) третье
  • 4) четвёртое
  • 5) пятое
Просмотреть