"Северный поток-2": назвали дату завершения строительства

Строительство российского газопровода "Северный поток - 2" планируют завершить 23 августа.

Газ из России пойдет в Европу. Об этом сообщает DW.

"Природный газ из России будет перекачиваться в Германию, Нидерланды и даже северную Италию.

Строительство газопровода завершат 23 августа", - говорится в сообщении.

Больше никаких подробностей не сообщается.

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"Северный поток - 2" проходит из России в Германию через Балтийское море. Длиной 1234 км. В декабря 2019 года строительные работы остановили из-за введения санкций США, однако их восстановили в конце 2020-го.

В декабре позапрошлого года Украина и Россия заключили газовое соглашение на пять лет. Москва согласилась на транзит газа через Украину с возможным продлением контракта еще на 10 лет. В 2020 году объем транзита должен был составлять 65 млрд куб. м, следующие четыре года - по 40 млрд куб. м. В то же время Нафтогаз простил российской стороне штраф на $7,4 млрд, который на Газпром наложил Антимонопольный комитет Украины. Также Киев отказался от исков в международные суды на $12 млрд. В свою очередь, Газпром заплатил Нафтогазу $2,9 млрд долга по решению Стокгольмского арбитража за недопоставленный газ для транзита.

Если "Северный Поток-2" введут в эксплуатацию, Украина имеет несколько сценариев действий, рассказывал генеральный директор Оператора газотранспортной системы Сергей Макогон.