"Северный поток-2": назвали дату завершения строительства

 
Ексклюзивы
1/5
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
Просмотров: 1665
Сорочинская ярмарка стартовал. Что, где и почем - первые фото
Сорочинская ярмарка стартовал. Что, где и почем - первые фото
Просмотров: 2412
Македонцы, скифы, англичане, русские - кто и как боролся за Афганистан в прошлом
Македонцы, скифы, англичане, русские - кто и как боролся за Афганистан в прошлом
Просмотров: 477
Гибель мэра Кривого Рога: эксперт указал на интересные детали
Гибель мэра Кривого Рога: эксперт указал на интересные детали
Просмотров: 1503
Кони, вакханки и разрытые могилы: на Гелон-фесте показали историю от скифов до современности
Кони, вакханки и разрытые могилы: на Гелон-фесте показали историю от скифов до современности
Просмотров: 1872
НАТО ошибся, оставив Украину и Беларусь в "серой зоне" - Мотыль
НАТО ошибся, оставив Украину и Беларусь в "серой зоне" - Мотыль
Просмотров: 918
Зеленый, белый, японский - на уникальном гастрофестивале удивили рецептам борщей
Зеленый, белый, японский - на уникальном гастрофестивале удивили рецептам борщей
Просмотров: 810
"Книг своих не люблю": Юрий Издрик празднует 59-летие
"Книг своих не люблю": Юрий Издрик празднует 59-летие
Просмотров: 207
Талибы не дадут России установить контроль над Афганистаном - эксперт
Талибы не дадут России установить контроль над Афганистаном - эксперт
19 Просмотров: 2160
"Евроинтеграция – это создать европейские условия в Украине" - политолог
"Евроинтеграция – это создать европейские условия в Украине" - политолог
Просмотров: 144
Фото
Все фото
4
7
4
5
5
Украина приняла участие в международной военной выставке: фото
Украина приняла участие в международной военной выставке: фото
Эвакуируют тысячи людей: Францию охватил масштабный пожар
Эвакуируют тысячи людей: Францию охватил масштабный пожар
На Аляске извергаются три вулкана одновременно: уникальные фото
На Аляске извергаются три вулкана одновременно: уникальные фото
Аномальный ливень унес жизни женщины и детей
Аномальный ливень унес жизни женщины и детей
В результате мощного землетрясения погибли более 1,2 тыс. человек
В результате мощного землетрясения погибли более 1,2 тыс. человек
Видео
Все видео
Аллигатор напал на дрессировщицу и затащил в воду: видео
Аллигатор напал на дрессировщицу и затащил в воду: видео
Военные США обнаружили привязанное к шасси самолета тело афганца, который хотел сбежать от режима "Талибана": кадры 18+
Военные США обнаружили привязанное к шасси самолета тело афганца, который хотел сбежать от режима "Талибана": кадры 18+
Новый военный самолет россиян разбился: есть погибшие
Новый военный самолет россиян разбился: есть погибшие
Турцию начали обносить железобетонной стеной
Турцию начали обносить железобетонной стеной
500 овец погибли после удара молнии
500 овец погибли после удара молнии
Интервью
1/5
Ни одному человеку во власти не пришло в голову, что нельзя такого делать на аллее Небесной Сотни - эксперт
Ни одному человеку во власти не пришло в голову, что нельзя такого делать на аллее Небесной Сотни - эксперт
1 Просмотров: 621
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
5 Просмотров: 558
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Просмотров: 162
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
Просмотров: 387
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
Просмотров: 297
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
15 августа 2021
Просмотров: 558
В Європі не було Газзаєва
Андрій Ярмоленко не зміг заграти в лондонському "Вест Гемі" через особливості характеру. Тому що все інше, включаючи майстерність і готовність грати ...
вторник, 17 августа 2021 22:54

"Северный поток-2": назвали дату завершения строительства

  Комментировать
&quot;Северный поток-2&quot;: назвали дату завершения строительства
"Северный поток - 2" достроят через неделю. Фото: DW

Строительство российского газопровода "Северный поток - 2" планируют завершить 23 августа.

Газ из России пойдет в Европу. Об этом сообщает DW.

"Природный газ из России будет перекачиваться в Германию, Нидерланды и даже северную Италию.

Строительство газопровода завершат 23 августа", - говорится в сообщении.

Больше никаких подробностей не сообщается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: РФ будет использовать "Северный поток-2" для политического шантажа Украины - МИД Польши

"Северный поток - 2" проходит из России в Германию через Балтийское море. Длиной 1234 км. В декабря 2019 года строительные работы остановили из-за введения санкций США, однако их восстановили в конце 2020-го.

В декабре позапрошлого года Украина и Россия заключили газовое соглашение на пять лет. Москва согласилась на транзит газа через Украину с возможным продлением контракта еще на 10 лет. В 2020 году объем транзита должен был составлять 65 млрд куб. м, следующие четыре года - по 40 млрд куб. м. В то же время Нафтогаз простил российской стороне штраф на $7,4 млрд, который на Газпром наложил Антимонопольный комитет Украины. Также Киев отказался от исков в международные суды на $12 млрд. В свою очередь, Газпром заплатил Нафтогазу $2,9 млрд долга по решению Стокгольмского арбитража за недопоставленный газ для транзита.

Если "Северный Поток-2" введут в эксплуатацию, Украина имеет несколько сценариев действий, рассказывал генеральный директор Оператора газотранспортной системы Сергей Макогон.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Северный поток-2": назвали дату завершения строительства». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Одесский кинофестиваль: самые провальные и самые лучшие образы звезд на красной дорожке
Одесский кинофестиваль: самые провальные и самые лучшие образы звезд на красной дорожке
20
 Просмотров: 8154
Смерть мэра Кривого Рога: озвучили неожиданную версию
Смерть мэра Кривого Рога: озвучили неожиданную версию 1 Просмотров: 6561
Модель Playboy родила полузащитнику &quot;Динамо&quot; первенца
Модель Playboy родила полузащитнику "Динамо" первенца
16
 Просмотров: 6138
Аллею Героев Небесной Сотни закрыли &quot;совком&quot;. В сети шквал возмущений
Аллею Героев Небесной Сотни закрыли "совком". В сети шквал возмущений
8
 15 Просмотров: 4320
Смерть мэра Кривого Рога попала на видео - СМИ
Смерть мэра Кривого Рога попала на видео - СМИ Просмотров: 3861
Мир
В аэропорту Кабула погибли по меньшей мере 40 человек
В аэропорту Кабула погибли по меньшей мере 40 человек
В Белом доме объяснили свои действия относительно Афганистана
В Белом доме объяснили свои действия относительно Афганистана Просмотров: 126
Аллигатор напал на дрессировщицу и затащил в воду: видео
Аллигатор напал на дрессировщицу и затащил в воду: видео
 Просмотров: 324
Вице-президент Афганистана объявил себя главой государства
Вице-президент Афганистана объявил себя главой государства Просмотров: 333
Украина приняла участие в международной военной выставке: фото
Украина приняла участие в международной военной выставке: фото
4
 Просмотров: 189
Больше всего комментируют
19
Талибы не дадут России установить контроль над Афганистаном - эксперт
15
Аллею Героев Небесной Сотни закрыли "совком". В сети шквал возмущений
4
Почти половина украинцев не хотят, чтобы Зеленский снова баллотировался
2
"Наказание - нападающим" - журналисты идут к МВД
2
Российский оккупант убирается - потом выборы. Правительство написало законопроект
Голосов: 19
Голосование Сколько очков наберёт футбольная сборная Украины в матчах против Казахстана и Франции?
  • 1) шесть
  • 2) четыре
  • 3) три
  • 4) два
  • 5) одно
  • 6) ноль
Просмотреть