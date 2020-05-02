"Северный поток-2": Германия подложила России свинью

Газопровод планируют запустить в 2021 году. Фото: nord-stream.com

Федеральное сетевое агентство Германии планирует отказать оператору российского газопровода "Северный поток-2" в иммунитете к газовой директиве Европейского Союза.

Так "Северный поток-2" будет работать по общим правилам, пишет Handelsblatt.

Издание получило проект решения, который регулятор разослал сторонам для комментариев. В нем говорится об отклонении заявки "Северного потока-2" на освобождение от регулирования.

В ЕС в прошлом году приняли директиву, которая позволяет освобождать газопроводы от регулирования. Решение принимает регулятор той страны Евросоюза, в территориальных водах которой заканчивается трубопровод. "Северный поток-2" выходит на поверхность в немецком Графсфельде.

На иммунитет могут претендовать только газопроводы, которые достроили до мая 2019 года. Акционерное общество "Северный поток-2" направило заявку в начале 2020 года. До 2019-го работы по построению еще не закончились.

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Кроме того, европейские правила запрещают работу газопроводов, если добычей газа и транспортировкой занимается одна и та же компания. В случае с "Северным потоком-2" все функции выполняет Газпром.

До 8 мая стороны процесса обязаны сообщить о своей позиции. После этого Федеральное сетевое агентство объявит окончательное решение.

"Северный поток-2" - строящийся магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1200 км (2400 км по двум ниткам). Является расширением "Северного потока". При этом, трубопровод проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран — Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции. Российский газопровод планируют запустить в работу не позднее первого квартала 2021 года.