Северная Корея запустила ракету в Японское море

Страна выпустила по крайней мере один неопознанный снаряд. Фото: pixabay.com

Северная Корея 28 сентября запустила ракету неизвестного типа в Японском море.

Страна выпустила по крайней мере один неопознанный снаряд, информирует Yonhap со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

"Другие подробности пока неизвестны. Возможно, это была баллистическая ракета. Если информацию подтвердят, это станет третьим таким пуском за год", - говорится в сообщении.

КНДР запретили любую деятельность с баллистическими ракетами в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН. В то же время Пхеньян заявил, что усиливает самооборону от угроз, исходящих от Южной Кореи и США.

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16 сентября Северная Корея осуществила учебный запуск баллистических ракет малой дальности с вагона поезда. Ракеты поразили цель в Японском море. Новая система позволит КНДР иметь лучшую мобильность при пуске ракет по своей железнодорожной сети по всей стране. По словам экспертов, поезд также могут замаскировать под пассажирский и его будет труднее отследить с военных спутников.