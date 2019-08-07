Северная Корея испытала тактические управляемые ракеты нового типа

В КНДР снова испытывали ракеты. Фото с открытых источников.

Cеверокорейский лидер Ким Чен Ын наблюдал за демонстрационным огнем тактических управляемых ракет нового типа на рассвете во вторник, 6 июля.

"Две тактические управляемые ракеты, запущенные на оперативном аэродроме в западной части страны, пролетели по небу над столицей и центральным внутренним районом нашей страны и нанесли точный удар по указанной цели - острову в Восточном море (Японское море - Gazeta.ua). Демонстрационный огонь четко подтвердил надежность, безопасность и фактическую боеспособность системы тактического управляемого оружия нового типа"- пишет Центральное телеграфное агентство Кореи.

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Запуск назвали "адекватным предупреждением совместным военным учениям, проводимым в настоящее время властями США и Южной Кореи".

Две баллистические ракеты малой дальности выпустили из юго-западного округа Квайл в южной провинции Хванхэ. Обе пролетели около 450 км на высоте около 37 км.

Это уже четвертый запуск, произведенный КНДР за последние две недели.

1 августа Северная Корея провела первое испытание новой системы многократного запуска ракет. Новое оружие может потенциально увеличить способность КНДР поражать цели в Южной Корее и тамошние военные базы США.