Северная Корея испытала опасное оружие

КНДР испытала систему многократного запуска ракет. Фото: The Washington Post

1 августа Северная Корея провела первое испытание новой системы многократного запуска ракет.

Новое оружие может потенциально увеличить способность КНДР поражать цели в Южной Корее и тамошние военные базы США, пишет The Washington Post.

В КНДР заявили, что был проведен испытательный пуск управляемого реактивного снаряда большого калибра нового типа. Лидер страны Ким Чен Ын был доволен результатами и указал, что оружие окажется неизбежным бедствием для враждебных сил. Вооруженные силы Южной Кореи пришли к выводу, что было запущено две баллистические ракеты малой дальности.

Ракеты запускались с восточной прибрежного города Вонсан. Они стали вторым испытанием оружия в Северной Корее менее чем за неделю и были восприняты как попытка поддержать давление на Вашингтон и Сеул на фоне тупика в ядерных переговорах. Пхеньян выразил гнев по поводу запланированных военных учений США и Южной Кореи.

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Эксперты считают, что новое вооружение потенциально может представлять серьезную угрозу для обороны Южной Кореи. КНДР размещает тысячи ракетных пусковых установок и артиллерийских орудий вблизи своей южной границы.

Северная Корея в ночь на четверг, 25 июля, испытала новый тип баллистических ракет малой дальности. Совет национальной безопасности Южной Кореи выразил глубокое сожаление в связи с действиями Пхеньяна.