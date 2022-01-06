Северная Корея борется против распространения Covid-19 митингами

В Северной Корее прошел огромный митинг в поддержку защиты от Covid-19 / Getty Images

В Северной Кореи организовали массовый митинг, на котором руководство коммунистической страны изложило планы по предотвращению распространения Covid-19 и наращиванию вооруженных сил.

На митинге руководство изложило планы по предотвращению распространения пандемии в стране, и взяло на себя обязательство усилить военную мощь Северной Кореи. Официально в самой закрытой диктатуре мира нет ни одного умершего от Covid-19. Об этом пишет Daily Star.

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Северокорейские палачи мучают осужденных заключенных, калечат их после смерти, и заставляют людей смотреть на трупы, говорится в расследовании смертной казни в течение десятилетия правления Ким Чен Ына.