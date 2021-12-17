Больше всего людей в Северной Корее казнят за просмотр видео из Южной

Самое большое количество казней при режиме Ким Чен Ына было за просмотр или распространение видео из Южной Кореи / Getty Images

Северокорейские палачи мучают осужденных заключенных, калечат их после смерти, и заставляют людей смотреть на трупы, говорится в расследовании смертной казни в течение десятилетия правления Ким Чен Ына.

В отчете сеульской правозащитной организации говорится, что из задокументированных публичных казней самое большое количество совершается не за убийства или изнасилования, а за преступление в виде просмотра или распространения видео из Южной Кореи. Об этом пишет The Times.

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Данные, основанные на показаниях свидетелей, сбежавших на юг, усилят международное давление на Северную Корею.

Исследователи задокументировали 23 публичные казни с тех пор, как Ким пришел к власти после внезапной смерти отца, Ким Чен Ира, в декабре 2011 года.

Северокорейские беглецы рассказали, что казни проводили в местах, находящихся под пристальным наблюдением, и власти пристально следили за тем, чтобы никакая информация не распространилась, говорится в отчете.

Северным корейцам запретили смеяться и пить в течение 11 дней по случаю десятой годовщины смерти бывшего лидера Ким Чен Ира. Правительство приказало людям не показывать никаких признаков счастья, пока Северная Корея поминает его смерть.