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четверг, 16 декабря 2021 17:44

В КНДР из-за годовщины смерти вождя людям запретили смеяться

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В КНДР из-за годовщины смерти вождя людям запретили смеяться
Ким Чен Ир в 2007 году. Он умер от сердечного приступа 17 декабря 2011 года в возрасте 69 лет / Getty Images

Северным корейцам запретили смеяться и пить в течение 11 дней по случаю десятой годовщины смерти бывшего лидера Ким Чен Ира.

Правительство приказало людям не показывать никаких признаков счастья, пока Северная Корея поминает его смерть. Об этом пишет Daily Mail.

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Ким Чен Ир правил Северной Кореей с 1994 года до смерти в 2011 году, а затем его власть наследовал третий и младший сын, нынешний лидер Ким Чен Ын.

Теперь, через 10 лет после смерти, северокорейцев заставляют соблюдать 11-дневный период траура, когда им не разрешается смеяться или употреблять алкоголь.

"В период траура мы не должны употреблять алкоголь, смеяться и заниматься досугом. Нам запрещено ходить за продуктами 17 декабря - в годовщину смерти. В прошлом многих людей, которых ловили в состоянии алкогольного опьянения во время траура, арестовывали и рассматривали как идеологических преступников. Их увозили, и больше никто никогда не видел. Даже если член вашей семьи умер во время траура, вам не разрешено громко плакать, а тело следует вынести после того, как траур закончится. Люди не могут отмечать собственные дни рождения, если попадают в это время", - сказал Radio Free Asia RFA северокорейец из города Синыйджу.

Ким Чен Ир умер от сердечного приступа 17 декабря 2011 года в возрасте 69 лет, он правил страной в течение 17 лет в условиях жестокой репрессивной диктатуры.

Ежегодный траур по Ким Чен Иру обычно составляет 10 дней, но в этом году будет 11 дней, чтобы отметить десятую годовщину его смерти.

Другой источник сказал, что полицейским приказано следить за людьми, которые не выглядят достаточно расстроенными во время траура.

"У них будет особая обязанность - расправляться с теми, кто наносит вред настроению коллективного траура. Это специальная служба полиции на месяц. Слышал, что сотрудники правоохранительных органов вообще не могут спать", - сказал он RFA.

Три поколения семьи Кимов правят Северной Кореей с тех пор, как Ким Ир Сен основал страну в 1948 году. Когда Ким Ир Сен умер в 1994 году, его старший сын Ким Чен Ир унаследовал власть. Ким Чен Ын - третий и младший сын Ким Чен Ира.

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Дата
16
декабря

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