В КНДР школьника засудили на 14 лет принудительных работ за просмотр фильма

В Китайской Народно-Демократической Республике школьника приговорили к 14 годам принудительных работ за то, что он посмотрел 5 минут фильма.

Об этом сообщает Daily NK.

Такой приговор для 14-летнего парня аргументирован тем, что Северная Корея пропагандирует "идеологическое образование" среди молодежи.

Школьник успел просмотреть 5 минут южнокорейского фильма "Человек ниоткуда" (The Man from Nowhere).

В Северной Корее среди молодежи довольно популярны продукты Южной Кореи, поэтому в сентябре власти КНДР приняли отдельный закон, призывающий к усилению идеологического образования. С этого времени северокорейские СМИ начали пропагандистскую кампанию, призывающую к интенсивной борьбе с антисоциалистическим и несоциалистическим поведением.