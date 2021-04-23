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пятница, 23 апреля 2021 17:38

Сестры-близнецы родили от братьев-близнецов генетических братьев

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Сестры-близнецы родили от братьев-близнецов генетических братьев
Двое пар родителей близнецов ожидают рождения детей / Instagram Салиерсов

Однояйцевые сестры-близняшки, которые встретили и полюбили однояйцевых братьев-близнецов, теперь родили детей через несколько месяцев одна после другой.

Бриттани и Бриана Дин, по 33 года, были на фестивале, посвященном близнецам в США, где встретили близнецов Джоша и Джереми Салиерсов в 2017-м. Влюбленные пары поженились через полгода после встречи в 2018 году. Об этом пишет Daily Star.

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В августе 2020-го Бриттани и Бриана забеременели практически одновременно. Теперь в каждой родился мальчик.

В Бриан и Джереми - сын Джакс. В Бриттани и Джоша - Джетт. Обе пары живут в одном доме в штате Вирджиния. В начале года Джош открыл общий страницу их пар в Instagram. Дети являются не только двоюродными братьями, но и полными генетическими братьями.

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23
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