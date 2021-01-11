Сестра Джорджа Буша умерла от коронавируса

В последние дни ее состояние заметно ухудшилось, признался ее сын. Фото: Associated Press

Родная сестра 41-го президента США Джорджа Буша-старшего Нэнси Эллис Буш умерла после заражения коронавирусом.

Об этом The New York Times сообщил ее сын. По словам сына Нэнси Эллис Буш, она умерла в воскресенье в доме престарелых в штате Массачусетс.

Известно, что 30 декабря ее госпитализировали с высокой температурой. Женщине провели тест, который показал заражение коронавирусом. В последние дни ее состояние заметно ухудшилось, признался ее сын.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коронавирус продолжает размножаться в мертвых телах - исследование

На сегодня в мире зарегистрировано 90 млн случаев инфицирования коронавируса; 49,9 млн пациентов излечилось, 1,93 млн умерли.