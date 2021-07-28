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среда, 28 июля 2021 19:15

Шестилетних детей в школе на куклах учили, что такое секс

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Шестилетних детей в школе на куклах учили, что такое секс
Консультант по половому воспитанию Гэ Еи показывает ученикам средней школы, как пользоваться презервативом на уроке полового воспитания китайского города Цыси, 23 августа 2020 года / Getty Images

Австрийские власти проводят расследование в отношении школы в Вене после урока полового воспитания, на котором шестилетних учеников учили сексуально прикасаться к кукле.

Учительница с помощью куклы объясняла детям, как происходит секс, побуждая их торкаться и раздевать куклу. Об этом пишет Rzeczpospolita.

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Учительница сказала, что таким образом хотела "ознакомить детей" с половым воспитанием. Дети в классе были в возрасте от шести до десяти лет. Женщина также объяснила детям, что "следует использовать презервативы, если они не хотят иметь детей".

Одному мальчику она сказала снять с куклы одежду. Родители выписали его из школы, заявив, что после уроков он был "потрясен", и начал странно касаться к сестре и однокласснице.

24-летний парень привел в США в больницу 12-летнюю девушку, чтобы родила от него ребенка. Роды уже начинались, когда пара прибыла в больницу в городе Талса.

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