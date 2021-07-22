Парень привел в роддом свою 12-летнюю девушку

24-летний парень хвастался, что является отцом ребенка в соцсетях / Департамент полиции Талсы

24-летний парень привел в США в больницу 12-летнюю девушку, чтобы родила от него ребенка.

Роды уже начинались, когда пара прибыла в больницу в городе Талса. Об этом пишет Daily Star.

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Перед этим парень хвасталась в соцсетях, что он - отец ребенка. И что они планируют забрать его домой после рождения. 12-летняя в Facebook была указана как его девушка.

Ребенок родился без осложнений и здоровым. Парня арестовали и обвинили в изнасиловании.

В США в июне суд приговорил 38-летнюю Кристину Грир к 102 годам тюрьмы за секс с друзьями тогда 11-летней дочери во время ночевок. Грир в 2017-м приглашала ночевать детей, кормила их марихуаной и склоняла к сексу. Она занималась сексом з двумя мальчиками, которым было на тот момент 12 и 13 лет.