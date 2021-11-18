Сертификацию "Северного потока-2" могут отложить до марта

Логотип газопровода "Северный поток-2" на трубе на Челябинском трубопрокатном заводе, 26 февраля 2020 года / Reuters

Из-за решения немецкого регулятора приостановить процедуру сертификации компании Nord Stream 2 AG, ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" может быть отложен до марта следующего года.

Об этом сообщает Reuters из источников в правительстве Германии.

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Источник сказал, что российский Газпром должен создать общество с ограниченной ответственностью в соответствии с германскими законами. Газпром заявил источнику, что начнет это делать.

Компания Nord Stream 2 должна создать дочернюю компанию, чтобы показать достаточное финансирование и независимость от российской материнской компании, прежде чем сертификация возобновится.

16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии временно приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как оператора российского газопровода "Северный поток-2". Ранее президент России Путин в ответ на слова о кризисе со поставками газа в Европу заявил о готовности начать поставки газа по этому газопроводу на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора. На днях немецкий регулятор допустил также "Нафтогаз" к сертификации оператора "Северного потока-2".