Серия мощных взрывов прогремела на складах боеприпасов

В сербском городе произошел взрыв на складе боеприпасов. Фото: скриншот с видео

В ночь на пятницу, 4 июня, неподалеку от сербского города Чачак прогремели мощные взрывы на складах боеприпасов.

Об этом сообщило издание Vecernje Novosti.

Взрывы произошли в 1:30. Несколько серий взрывов прогремели на складах фабрики "Слобода", которая специализируется на производстве артиллерийских боеприпасов.

Местные жители сообщили, что их разбудили мощные взрывы, в домах начали трескаться окна.

"Я работала с еще семью коллегами в цехе, когда произошел взрыв. Нам удалось выбраться, дойти до здания и войти в бетонный подвал. Это здание не имеет окон и буквально зарыто в землю", - прокомментировала работница Александра Цирович.

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По словам местных, многим пришлось спешно покинуть дома. Некоторые сравнивали ситуацию с войной.

"В серии взрывов, произошедших в компании "Слобода", жертв и ранений не было. У граждан нет причин беспокоиться. Эвакуированы 30 работников компании и окружающее население. Пожарные работают", - сообщил мэр Чачака Милун Тодорович.

Директор Центра здоровья Александр Пайович заявил, что на месте находится большое количество машин скорой помощи, и медицинский персонал готов действовать в случае необходимости.

Протокол в таких случаях позволяет чрезвычайным службам зайти на территорию, где произошла авария, спустя 24 ч. после последнего взрыва.

Работников завода удалось эвакуировать. Жертв в этой аварии не было.

Чехия обвинила Россию в организации взрыва, произошедшего 16 октября 2014 года на складах оружия в Чехии и привел к разрушениям и гибели двух местных жителей. Из-за этого Чехия выслала 18 российских дипломатов, работавших на спецслужбы. В ответ Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, в ходе которой обсудили действия России.