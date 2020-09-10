Серийный убийца 700 часов рассказывал о преступлениях

Самюэль Литтл / ФБР

Техасский рейнджер Джеймс Холланд и офицер ФБР Кристи Палаццоло более 700 часов говорили с серийным убийцей.

Офицеры расспрашивали Самюэля Литтла о каждой из 93 жертв. Убивал в 19 штатах с 1970-х по 2005-й. За три доведенных убийства 80-летнего серийного убийцу 2014-го приговорили к пожизненному заключению. По данным ФБР, он убил самое большое количество жертв в Америке. Об этом пишет The Daily Mail.

Разговаривали с мужем 48 дней. Полиция должна была проверить каждое признание на соответствия доказательствам. Только в Лос-Анджелесе преступник убил 20 человек - преимущественно проституток и наркозависимых. Он считал, что полиция не будет их активно искать.

Убийцу угощали пиццей и напитками, чтобы продолжал рассказывать. Ему купили канцелярские товары. Нарисовал портреты около 50 жертв.

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"У него фотографическая память на детали. Говорит, там было три надгробные плиты, там протоптанная тропа. Проедешь 400 метров, дальше баптисткая церковь, которую следует побелить. Такие детали", - рассказал рейнджер.

Аналитики ФБР проверили и обнаружили, что все рассказы убийцы - правдивы. Часть убитых умерли от передозировки наркотиками. Некоторые тела так и не нашли.

Убийцу задержали случайно в приюте для бездомных за употребление наркотиков. Тогда по ДНК анализами обнаружили, что он причастен к убийствам трех женщин в Лос-Анджелесе в 1987-1989 годах. За них осудили пожизненно. После этого ФБР начало проверять, к которым еще убийствам причастен. Во время интервью составил список из 93 жертв и мест, где убивал.

Литтла выбросили из школы. Жил с краж, употребления алкоголь и наркотики.