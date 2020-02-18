Серийного убийцу приговорили к 49-му пожизненному заключению

Риджвей признался в убийстве 71 женщины ФОТО: https://www.spokesman.com/

Гарри Леона Риджвея признали виновным в убийстве 49-й жертвы в суде в Кенте, США, 18 февраля 2011 года.

20-летняя Ребекка Марреро исчезла в 1982-м. Ее останки нашли в декабре 2010-го. 62-летний Риджуэй признался. Его приговаривают к 49-му пожизненному заключению без права помилования. Отправляют обратно в тюрьму, где он приговорен к 48 пожизненным заключениям - по одному за каждую убитую женщину.

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Летом 1982-го в округе Кинг начинают находить тела голых молодых женщин. Всех задушили. Маньяк убивал преимущественно проституток, беглянок из дома и наркоманок. Полиция начинает подозревать трижды женатого художника Гари Риджвея. Одна из проституток рассказала, что он душил ее в своем грузовике, но женщине удалось убежать. Свидетели видели, как еще одна жертва шла с ним в машину. Гарри все отрицает. В 1984-м проходит тест на детекторе лжи. Его арестовали лишь в 2001-м. Тогда анализ ДНК доказал причастность Риджвея.

Риджуэю грозила смертная казнь. Но он пошел на сделку со следствием. Должен был рассказать обо всех убийства в округе Кинг в обмен на пожизненное. Также показать, где прятал тела тех, кого не нашли. Риджуэй рассказал про 71 убитую женщину. Доказали 49 убийств. Если окажется, что Риджуэй убил кого-то вне Кинга, его могут приговорить к смертной казни.

На суде говорил, что ненавидел проституток. Чувствовал, что может убивать их и оставаться безнаказанным. Его возмущало, что должен был платить за секс.

Риджуэй стал убийцей с наибольшим количеством доказанных следствием жертв в США.

Американец 78-летний Сэмюэл Литтл признался в 90 убийствах. Человек отбывает наказание в одной из тюрем Калифорнии за убийство трех женщин. Условия пребывания в этом исправительном учреждении не устраивали Литтла, и он пошел на сделку с Федеральным бюро расследований. Рассказал о 90 жертвах в обмен на перевод в техасскую тюрьму.