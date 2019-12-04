Сербия не будет покупать оружие в России

Сербия разработает собственную комплексную систему обороны. Фото: bastion-karpenko.narod.com

Сербия прекратит покупать оружие у России. Но продолжит развивать собственные вооруженные силы.

Об этом заявил президент страны Александр Вучич, сообщает Balkan Insight.

"Я говорил с министром обороны Александаром Вулиным и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Миланом Мойсиловичем. Мы продолжим проведение дополнительных военных реформ и ускорим нашу армию. Даже перестанем покупать оружие и разработаем полную систему обороны разумным путем и будем сильнее, чем сегодня", - сказал Вучич .

Его заявление прозвучало вскоре после визита в Сербию заместителя помощника госсекретаря США по борьбе с распространением оружия, санкций и региональным вопросам Томаса Заржецкого. Сам Заржецкий, отвечающий за санкции США против участников соглашений с российским оборонным и разведывательным секторами, не сделал никаких заявлений, но СМИ сообщили, что он был сосредоточен на военном сотрудничестве между Сербией и Россией.

Посол Сербии в Москве Мирослав Лазанский заявил, что Белград хотел купить российскую ракетную систему С-400, но это оказалось слишком дорого. И по его словам, Белград уже заплатил Москве за ракетный комплекс "Панцирь", который, как ожидалось, должны были поставить из России до конца этого года или в первые месяцы 2020 года.

Спецпредставитель США на Западных Балканах Мэтью Палмер выразил обеспокоенность по поводу размещения российской военной техники и ракетных систем на территории Сербии и предупредил о возможности спецсанкций за закупку российской военной техники.

Санкции, которые США планируют ввести к российскому проекту "Северный поток-2" коснутся разных компаний, участвующих в строительстве газопровода.