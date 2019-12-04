Сербия не будет покупать оружие в России

 
Ексклюзивы
1/5
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 2880
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 18774
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 5859
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 369
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 3070
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1242
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1170
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1251
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 1053
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 1107
Фото
Все фото
6
9
5
11
5
В России рухнул автомобильный мост
В России рухнул автомобильный мост
На российской таможне пылает склад с удобрениями
На российской таможне пылает склад с удобрениями
Американцы уважают тех, кто упорно работает - украинец поделился опытом трудоустройства в США
Американцы уважают тех, кто упорно работает - украинец поделился опытом трудоустройства в США
В ожидании праздника. В Европе засияли огни елок
В ожидании праздника. В Европе засияли огни елок
Полтавчанин рассказал, как стать сомелье в Германии
Полтавчанин рассказал, как стать сомелье в Германии
Видео
Все видео
Флешмоб по подъему стульев #ChairChallenge не под силу многим мужчинам
Флешмоб по подъему стульев #ChairChallenge не под силу многим мужчинам
"Я не умру в туалете!" - сын известного российского художника застрял в туалете самолете
"Я не умру в туалете!" - сын известного российского художника застрял в туалете самолете
На журналиста напала свинья
На журналиста напала свинья
Питон задушил оленя на водопое
Питон задушил оленя на водопое
В Китае часть ракеты упала на жилой дом
В Китае часть ракеты упала на жилой дом
Интервью
1/5
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 2871
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 1656
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2169
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 5850
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 954
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 декабря 2019
Просмотров: 765
Моє майбутнє
Покійному Сашкові Шпаку на язик краще було не потрапляти. Якщо дасть кличку — то на все життя. Брюнет Сашко Костенко отримав псевдо в 10 класі, ...
среда, 04 декабря 2019 10:44

Сербия не будет покупать оружие в России

  Комментировать
Сербия не будет покупать оружие в России
Сербия разработает собственную комплексную систему обороны. Фото: bastion-karpenko.narod.com

Сербия прекратит покупать оружие у России. Но продолжит развивать собственные вооруженные силы.

Об этом заявил президент страны Александр Вучич, сообщает Balkan Insight.

"Я говорил с министром обороны Александаром Вулиным и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Миланом Мойсиловичем. Мы продолжим проведение дополнительных военных реформ и ускорим нашу армию. Даже перестанем покупать оружие и разработаем полную систему обороны разумным путем и будем сильнее, чем сегодня", - сказал Вучич .

Его заявление прозвучало вскоре после визита в Сербию заместителя помощника госсекретаря США по борьбе с распространением оружия, санкций и региональным вопросам Томаса Заржецкого. Сам Заржецкий, отвечающий за санкции США против участников соглашений с российским оборонным и разведывательным секторами, не сделал никаких заявлений, но СМИ сообщили, что он был сосредоточен на военном сотрудничестве между Сербией и Россией.

Посол Сербии в Москве Мирослав Лазанский заявил, что Белград хотел купить российскую ракетную систему С-400, но это оказалось слишком дорого. И по его словам, Белград уже заплатил Москве за ракетный комплекс "Панцирь", который, как ожидалось, должны были поставить из России до конца этого года или в первые месяцы 2020 года.

Спецпредставитель США на Западных Балканах Мэтью Палмер выразил обеспокоенность по поводу размещения российской военной техники и ракетных систем на территории Сербии и предупредил о возможности спецсанкций за закупку российской военной техники.

Санкции, которые США планируют ввести к российскому проекту "Северный поток-2" коснутся разных компаний, участвующих в строительстве газопровода.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сербия не будет покупать оружие в России». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
декабря

Свидетелей "зачистили" на месте: новые факты о трагедии в Княжичах

Легендарного капитана сборной Бразилии погубил алкоголь

Часть украинских земель присоединили к Белоруссии

Начали менять церковную жизнь

Самое читаемое
Жители Донбасса готовятся &quot;порвать экономику Украины&quot;
Жители Донбасса готовятся "порвать экономику Украины" 5 Просмотров: 41635
&quot;Нормандская встреча&quot;. Партии Порошенко, Тимошенко и Вакарчука сделали совместное заявление
"Нормандская встреча". Партии Порошенко, Тимошенко и Вакарчука сделали совместное заявление 2 Просмотров: 25447
Хайди Клум сфотографировалась голой на отдыхе
Хайди Клум сфотографировалась голой на отдыхе
4
 Просмотров: 12582
Убийство 3-летнего мальчика: что известно о матери ребенка
Убийство 3-летнего мальчика: что известно о матери ребенка Просмотров: 8433
Затянуло за несколько минут в мутную воду: мужчина погиб на глазах у сыновей
Затянуло за несколько минут в мутную воду: мужчина погиб на глазах у сыновей Просмотров: 7812
Мир
"Джокера" Хоакина Феникса признали человеком года
"Джокера" Хоакина Феникса признали человеком года Просмотров: 297
США против участия России в саммитах "Большой семерки" - документ
США против участия России в саммитах "Большой семерки" - документ 1 Просмотров: 270
Опубликовали документ об импичменте Трампу
Опубликовали документ об импичменте Трампу Просмотров: 432
Между Германией и Россией назревает конфликт - СМИ
Между Германией и Россией назревает конфликт - СМИ Просмотров: 1998
Новая глава Еврокомиссии говорила с Путиным о Донбассе
Новая глава Еврокомиссии говорила с Путиным о Донбассе Просмотров: 459
Больше всего комментируют
5
Зеленский: "Нормандская встреча" - уже победа. Никакой зрады не будет"
5
Жители Донбасса готовятся "порвать экономику Украины"
4
"Ррусский дурак" - Аваков дал характеристику руководству РФ
2
Показали фото предполагаемого убийцы 3-летнего сына депутата
2
"Нашли интересное решение" - Зеленский обещает снизить вдвое тарифы на тепло
Голосов: 548
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua