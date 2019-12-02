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понедельник, 02 декабря 2019 11:50

Санкции США против "Северного потока-2": какие компании подпадают под ограничения

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Санкции США против &quot;Северного потока-2&quot;: какие компании подпадают под ограничения
Основная цель санкций США - прекращение строительства "Северного потока-2". Фото: rbc.ua

Санкции, которые США планируют ввести к российскому проекту "Северный поток-2" коснутся разных компаний, участвующих в строительстве газопровода.

По словам главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша, под санкции могут попасть швейцарская Allseas, которая специализируется на заключении под водой труб и кабелей. Под угрозой находятся несколько немецких компаний, работающих с Газпромом, передает Bild.

Ограничения могут ввести до конца декабря.

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Санкции могут быть связаны с актом "О защите энергетической безопасности Европы". Они в основном будут касаться компаний, которые предоставляют специализированные суда для укладки труб.

Основная цель санкций - прекращение строительства "Северного потока-2".

"Северный поток - 2" - газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута - более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд куб. газа в год. Стоимость проекта - 9,5 млрд евро, его пополам финансируют российский Газпром и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французский Engie и австрийская OMV.

Против реализации проекта газопровода выступают США, Польша, Украина и страны Прибалтики.

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Дата
02
декабря

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