Сербия и Черногория выслали своих послов

МИД Сербии ответил на аналогичное решение Черногории по сербского посла. Фото: УНН

Сербское Министерство иностранных дел потребовало у посла Черногории в республике Тарзана Милошевича покинуть страну. Так МИД Сербии ответил на аналогичное решение Черногории по сербского посла.

Внешнеполитическое ведомство Черногории 28 ноября объявило сербского посла Владимира Божовича персоной нон-гранта и попросил его выехать из Черногории. Причиной стали слова дипломата о легитимности Скупщины в Подгорице 1918 года, пишет УНН.

Черногорский МИД указал, что в 2018 году парламент Черногории отменил решение Подгорицком скупщины, поэтому высказывания посла Сербии о ее легитимности унижают черногорский парламент и не соответствуют стандартам дипломатии.

В ответ сербский МИД объявил персоной нон-гранта посла Черногории и дал ему 72 часа на выезд за пределы Сербии.

В конце августа Австрия впервые решила выслать из страны российского дипломата.