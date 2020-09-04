Семья рассказала о смерти еще одного темнокожего через полицию

 
Ексклюзивы
1/5
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Просмотров: 72
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Просмотров: 369
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
1 Просмотров: 801
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 666
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
Просмотров: 2511
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
2 Просмотров: 621
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
1 Просмотров: 270
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
6 Просмотров: 648
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
Просмотров: 2232
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
Просмотров: 1485
Фото
Все фото
9
5
10
6
9
334 человека погибли в школе в Беслане
334 человека погибли в школе в Беслане
Школьники на каникулах нашли клад старинных золотых монет
Школьники на каникулах нашли клад старинных золотых монет
Разбитый Ленин и свастика над правительством - каким был Минск в 1941 году
Разбитый Ленин и свастика над правительством - каким был Минск в 1941 году
Ураган убил 18 человек
Ураган убил 18 человек
В Беларуси во время акций протеста силовики задержали студентов
В Беларуси во время акций протеста силовики задержали студентов
Видео
Все видео
Вышел фильм-расследование, записанный Навальным до отравления
Вышел фильм-расследование, записанный Навальным до отравления
В США полиция задушила голого афроамериканца
В США полиция задушила голого афроамериканца
Нашли мертвым автора легендарного хита I Like To Move It
Нашли мертвым автора легендарного хита I Like To Move It
Российская пропаганда устроила акцию перед слушанием по делу MH17
Российская пропаганда устроила акцию перед слушанием по делу MH17
Воздушный змей поднял 3-летнюю девочку на 30 м
Воздушный змей поднял 3-летнюю девочку на 30 м
Интервью
1/5
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2448
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 639
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 945
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5922
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3438
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
03 сентября 2020
Просмотров: 198
Старі романи
Ранньої весни або ось тепер, на дальніх підступах до ранньої осені, зі мною робиться щось таке, що почуваюся чужим і зайвим у деяких улюблених ...
пятница, 04 сентября 2020 12:30

Семья рассказала о смерти еще одного темнокожего через полицию

  Комментировать
Семья рассказала о смерти еще одного темнокожего через полицию
Даниэль Прудэ / nypost.com

В США семья темнокожего Даниэля Прудэ опубликовала видео, как он умер после ареста полицией. Это произошло за 3 месяца до смерти Джорджа Флойда, спровоцировавшей массовые акции и погромы в стране, а также протесты по миру.

Семья 41-летнего Даниэля, отца 5 детей, на прошлой неделе опубликовала видео задержания, снятое на полицейскую камеру. Даниэль 22 марта приехал навестить брата в Рочестер, штат Нью-Йорк. За несколько дней перед этим мужчина проверял психическое здоровье из-за навязчивых мыслей о суициде. В тот день Прудэ выбежал из дома брата с криками, что хочет себя убить. Семья вызвала полицию. Об этом пишет ВВС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Так надо ли сбрасывать памятник Колумбу?

Офицеры полиции приказали Прудэ лечь. На видео видно, что мужчина разделся и лег на улице. Корчился, поэтому один из полицейских ударил его головой о тротуар и стал коленом на него. На видео не видно, куда именно. Впоследствии слышно, как Даниэль зовет на помощь и блюет. Полиция вызвала скорую.

Даниэля доставили в больницу, где он скончался 30 марта. Медицинская экспертиза показала, что причина смерти - удушение. В крови обнаружили психоактивное вещество фенциклидин, которое вызывает галлюцинации. Дело о смерти продолжается.

Джордж Флойд скончался 25 мая от того, что его задушил полицейский, передавив горло коленом.

Видео с Даниэлем появилось на фоне массовых беспорядков в городе Кеноша, штат Висконсин. Там 23 августа полицейские выехали на вызов к жилому дому, где 7 раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку. Тот, по информации ряда СМИ, пытался разнять 2 женщин, которые ссорились. Полиция сообщила, что мужчина не подчинился их требованиям.

24 августа очевидец опубликовал ролик, на котором видно, как Джейкоб направляется к водительскому сиденью авто. За ним следуют 2 полицейских, которые держат его под прицелом. После того, как мужчина открывает дверь автомобиля и нагибается, один из полицейских несколько раз стреляет в спину. Блейк выжил, но находится в тяжелом состоянии и может навсегда остаться парализованным. Полиция стреляла в Блейка перед его 3 детьми. После этого в городе вспыхнули массовые акции. Убили 2 человек. В убийстве обвиняют 17-летнего белого Кайла Риттенгауса.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Семья рассказала о смерти еще одного темнокожего через полицию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
сентября

Последний индейский командир сдался после 30 лет войн

Самое читаемое
Бесстыжая Деми Роуз поражает аппетитными формами
Бесстыжая Деми Роуз поражает аппетитными формами
6
 2 Просмотров: 45992
В октябре магазины перестанут принимать монеты 25 коп.: подробности
В октябре магазины перестанут принимать монеты 25 коп.: подробности Просмотров: 10413
&quot;Начал с бабки с дедом, еще 7&quot;: 15-летний подросток расправился с родственниками и отчитался в Telegram
"Начал с бабки с дедом, еще 7": 15-летний подросток расправился с родственниками и отчитался в Telegram
6
 Просмотров: 9423
Сенсационная инженер выложила в интернет фото, на котором позирует топлес
Сенсационная инженер выложила в интернет фото, на котором позирует топлес
7
 Просмотров: 9027
Оккупанты обстреляли из &quot;Смерча&quot; украинские позиции вблизи поселка Победа на Луганщине, погибли 17 бойцов
Оккупанты обстреляли из "Смерча" украинские позиции вблизи поселка Победа на Луганщине, погибли 17 бойцов
 Просмотров: 7299
Мир
Последний индейский командир сдался после 30 лет войн
Последний индейский командир сдался после 30 лет войн
 Просмотров: 306
Американские военные прибывают к границе Литвы и Беларуси
Американские военные прибывают к границе Литвы и Беларуси Просмотров: 414
Вышел фильм-расследование, записанный Навальным до отравления
Вышел фильм-расследование, записанный Навальным до отравления
 Просмотров: 270
ЕС определился с санкциями против Лукашенко. Их не будет
ЕС определился с санкциями против Лукашенко. Их не будет Просмотров: 189
Германия ответила на обвинения Лукашенко из-за отравления Навального
Германия ответила на обвинения Лукашенко из-за отравления Навального Просмотров: 603
Больше всего комментируют
7
"Слуга" Верещук летала с зонтиком над столичным мостом
5
"Украина начинается там, где живет и работает человек"
3
Заседание ТКГ: Кравчук довел до истерики россиянина Грызлова
3
Дело вагнеровцев: журналиста Бутусова зовут в прокуратуру
2
Бесстыжая Деми Роуз поражает аппетитными формами
Голосов: 4482
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua