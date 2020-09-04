Семья рассказала о смерти еще одного темнокожего через полицию

Даниэль Прудэ / nypost.com

В США семья темнокожего Даниэля Прудэ опубликовала видео, как он умер после ареста полицией. Это произошло за 3 месяца до смерти Джорджа Флойда, спровоцировавшей массовые акции и погромы в стране, а также протесты по миру.

Семья 41-летнего Даниэля, отца 5 детей, на прошлой неделе опубликовала видео задержания, снятое на полицейскую камеру. Даниэль 22 марта приехал навестить брата в Рочестер, штат Нью-Йорк. За несколько дней перед этим мужчина проверял психическое здоровье из-за навязчивых мыслей о суициде. В тот день Прудэ выбежал из дома брата с криками, что хочет себя убить. Семья вызвала полицию. Об этом пишет ВВС.

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Офицеры полиции приказали Прудэ лечь. На видео видно, что мужчина разделся и лег на улице. Корчился, поэтому один из полицейских ударил его головой о тротуар и стал коленом на него. На видео не видно, куда именно. Впоследствии слышно, как Даниэль зовет на помощь и блюет. Полиция вызвала скорую.

Даниэля доставили в больницу, где он скончался 30 марта. Медицинская экспертиза показала, что причина смерти - удушение. В крови обнаружили психоактивное вещество фенциклидин, которое вызывает галлюцинации. Дело о смерти продолжается.

Джордж Флойд скончался 25 мая от того, что его задушил полицейский, передавив горло коленом.

Видео с Даниэлем появилось на фоне массовых беспорядков в городе Кеноша, штат Висконсин. Там 23 августа полицейские выехали на вызов к жилому дому, где 7 раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку. Тот, по информации ряда СМИ, пытался разнять 2 женщин, которые ссорились. Полиция сообщила, что мужчина не подчинился их требованиям.

24 августа очевидец опубликовал ролик, на котором видно, как Джейкоб направляется к водительскому сиденью авто. За ним следуют 2 полицейских, которые держат его под прицелом. После того, как мужчина открывает дверь автомобиля и нагибается, один из полицейских несколько раз стреляет в спину. Блейк выжил, но находится в тяжелом состоянии и может навсегда остаться парализованным. Полиция стреляла в Блейка перед его 3 детьми. После этого в городе вспыхнули массовые акции. Убили 2 человек. В убийстве обвиняют 17-летнего белого Кайла Риттенгауса.