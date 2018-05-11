Семья чудом спаслась от нападения гепардов

Гепарды напали на семью во время авто-сафари

В сети выложили видео, где семья французов из трех взрослых и двух детей убегает от стаи гепардов после того, как родители и дети вышли из машины в сафари-парке.

Видеозапись сделали другие посетители из соседнего автомобиля в парке Beekse Bergen Safari Park в Нидерландах, сообщает Daily Mail.

Сначала мужчина открывает одну из передних дверей, чтобы сфотографировать группу гепардов неподалеку. Женщина выходит из задней двери, чтобы положить несколько в багажник. Гепарды наблюдают за этим. Машина трогается дальше. За углом авторы видео встречают эту же семью. Люди снова вышли из машины - трое взрослых и двое детей. На этот раз хищники подбегают к ним. Люди бегут к авто, гепарды преследуют и настигают, но не атакуют. Семья прячется в машине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гепард запрыгнул в кабину джипа. Свидетели обнародовали впечатляющее видео

Посетителей парка предупреждается на нескольких языках не выходить из своих машин / Семье очень повезло убежать, говорит менеджер парка Нильс где Вильдт.

"Гепарды накормлены. Они не очень голодны и не охотятся. Но когда кто-то чужой появляется на их территории, животные реагируют: эй, что это происходит на нашей территории!", - продолжает Вильдт.

В Индии раненый медведь растерзал водителя такси Прабху Бхатара, который пытался с ним сфотографироваться. Мужчина увидел животное, когда развозил людей со свадьбы по домам. Остановил автомобиль и подошел к зверю, чтобы сделать селфи. Пассажиры, которые ждали в машине, тщетно пытались предупредить водителя об опасности