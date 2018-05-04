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пятница, 04 мая 2018 16:35

Медведь разодрал таксиста во время совместного селфі

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Медведь разодрал таксиста во время совместного селфі
В Индии медведь разодрал таксиста, который хотел сделать с ним селфи Фото: dailymail.

В Индии раненый медведь растерзал водителя такси Прабху Бхатара, который пытался с ним сфотографироваться.

Мужчина увидел животное, когда развозил людей со свадьбы по домам. Остановил автомобиль и подошел к зверю, чтобы сделать селфи. Пассажиры, которые ждали в машине, тщетно пытались предупредить водителя об опасности, пишет The Daily Mail.

Медведь набросился на Прабху Бхатара и повалил его на землю. А, когда тот пытался подняться, придавил к земле лапой. Потом ударами по голове и в шее забил до смерти.

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По данным очевидцев, перед тем, как попасть в лапы зверя, он поскользнулся. Один из пассажиров пытался его спасти и отогнать животное палкой. Но безрезультатно. Другие бросали в медведя камнями, от чего он разозлился еще сильнее.

Мужчина умер до того, как приехали работники лесного хозяйства. Чтобы забрать тело водителя, животное усыпили снотворным. Что случилось с ним потом, не сообщают.

В Китае мужчина решил пробраться в зоопарк Йонгор, не покупая билет. Сделать это он пытался через вольер, где его растерзал на смерть сибирский тигр.

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