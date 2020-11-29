Сегодня состоится детское Евровидение-2020

Александр Балабанов выступит под номером 11. Фото: Facebook

В Варшаве состоится детский песенный конкурс Евровидение-2020.

Украину будет представлять 14-летний Александр Балабанов с песней "Открывай". Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные организаторов.

"В воскресенье, 29 ноября в 18:00 состоится Гранд-финал Детского песенного конкурса Евровидение-2020. Комментировать трансляцию ведущий Тимур Мирошниченко. Представитель для объявления 12 баллов от украинского жюри станет представительница Украины на Детском Евровидении-2019 София Иванько", - говорится в сообщении.

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Кроме записанных номеров участников конкурса, зрители увидят живые включения, где представитель Украины на Детском Евровидении-2020 Александр Балабанов будет общаться с ведущими из Варшавы. Он выступит под номером 11.

Нынешнее лозунг конкурса - "Сдвинь мир" (Move the World) - призвано напомнить о силе единства.

Конкурс "Детское Евровидение" впервые провели в 2003 году. С тех пор в нем приняли участие всего 39 стран. Украина участвует в конкурсе с 2006 года. Польский общественный вещатель (Telewizja Polska) принимать мероприятие во второй раз подряд.